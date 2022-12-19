حجبها عن الأسواق.. القبض على مالك مخزن بحوزته طن أرز في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية " بدون ترخيص " بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية قدرها 1,2 طن "أرز أبيض" معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق؛ مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك؛ استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.