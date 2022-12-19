استخراج البطاقة فى دقائق.. مكان مخصص لكبار السن وذوي الهمم فقط

تسعى وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين فى الخدمات المقدمة لهم وخصوصا كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، للحصول على الأوراق المطلوبة في سهولي ويسر فى ظل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة .

استخراج البطاقة لكبار السن

افتتح قطاع الأحوال المدنية المركز النموذجى لـ كبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" بمقر ديوان القطاع بالعباسية ، والذى تم تصميمه هندسياً على أعلى مستوى بما يواكب ويلبى احتياجات ذوى الهمم ، حيث تم تزويده بكافة السبل التكنولوجية الرقمية واللوجيستية الخاصة التى تراعى مختلف حالتهم بما يسهم فى حصولهم على كافة خدمات القطاع الثبوتية من (بطاقات الرقم القومى - المصدرات المميكنة شهادات "ميلاد وفاة - زواج - طلاق - قيد عائلى") بشكل حضارى وفورى.

المركز النموذجى لـ كبار السن وذوى الهمم

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية ، على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية ، وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.