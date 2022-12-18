أصالة تتغزل في ميسي بعد تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

شاركت الفنانة اصالة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بفوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم قطر 2022.



وكتبت عبر حسابها علي تويتر" لمّا العالم بيجتمع على حب شخص بيكون ‎#ميسي"



وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب فى كأس العالم 2022، بعدما قاد الأرجنتين للتتويج بلقب المونديال للمرة الثالثة فى التاريخ.



توج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسي، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "لوسيل"



وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائي من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل.