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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة المواد الغذائية: التاجر تضرر من ارتفاع الأسعار بصورة مماثلة للمواطن

صدى البلد

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن التجار متضررين بسبب ارتفاع الأسعار؛ لأنها أدت إلى تآكل رأس المال، معقبًا: "التاجر تضرر من ارتفاع الأسعار بصورة مماثلة للمواطن، لأن قدرته على شراء السلع انخفضت عن السابق".

وأوضح "الدجوي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة  لم تفرض تسعيرة جبرية إلا على الأرز فقط؛  لأن البعض حاول أن يستثمر في ارتفاع أسعار الأزر، وهذا أدى لقيام الحكومة بإعداد تسعيرة جبرية. 

تسعيرة استرشادية

وأضاف أن الدولة فرضت تسعيرة استرشادية على باقي السلع، من خلال تحديد حد أدنى وأعلى للسلع، مشيرًا إلى أن سعر طن السكر يقدر بـ600 دولار، وعند ضربه في 25 جنيها- السعر الرسمي للدولار-؛، فهذا يعني أن سعر الطن يقدر بـ15 ألف جنيه، ولذلك يباع كيلو السكر بـ17 جنيها بعد  التعبئة والتغليف، وهذا أمر منطقي. 

ولفت إلى أن سعر طن الزيت بالدولار يقدر بـ1000 دولار؛ وهذا يعني أن سعر الطن بـ25 ألف جنيه، ورغم ذلك يباع الطن بـ60 ألف جنيه؛ وهذا أمر غير منطقي، مشددًا على ضرورة لقاء الجهات المعنية بالمستورد؛ لمعرفة سبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ.

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