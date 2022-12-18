11 رقم تاريخي لـ الأرجنتين بعد الفوز ببطولة كأس العالم 2022

توج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

وكان الوقت الأصلي والإضافي، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الأرجنتين وفرنسا بنتيجة 3/3، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوسيل.

الأرجنتين تحقق بطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، لتصبح أكثر فريق يتوج بالبطولة في أمريكا الجنوبية، خلفاً للبرازيل التي توجت بها 5 مرات.

عادل ليونيل ميسي رقم الأسطورة الفرنسية جاست فونتين، من حيث عدد الأهداف برصيد 13 هدف.

الأرجنتين أول منتخب حاملاً لكوبا أمريكا يفوز ببطولة كأس العالم، وهذه المرة الأولى في التاريخ.

سكالوني أصغر مدرب يتوج ببطولة كأس العالم عن عمر يناهز 44 عاماً و216 يوماً، بعد مواطنه مينوتي والذي توج بالبطولة مع الأرجنتين في عمر 40 سنة.

سكالوني ثالث مدرب في التاريخ يجمع بين كوبا أمريكا وكأس العالم، بعد ماريو زاجالو وكارلوس ألبرتو بيريرا.

ميسي أول لاعب في التاريخ يخسر بطولة كأس العالم بالاشارة، ثم يفوز بها حاملاً لشارة القيادة.

ميسي أكثر لاعب في أمريكا الجنوبية تسجيلاً للأهداف في البطولات الكبرى، 26 هدف متخطياً رقم الأسطورة البرازيلية رونالدو (25 هدف).

ميسي أول لاعب في التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال مرتين عامي 2014، 2022.

ميسي أكثر لاعب في التاريخ مساهمة للأهداف في بطولة كأس العالم سجل 12 هدف وصنع 8 أهداف.

ميسي أول لاعب في التاريخ يُسجل بكافة الأدوار الإقصائية ودور المجموعات ببطولة كأس العالم.