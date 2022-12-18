11 رقم تاريخي لـ الأرجنتين بعد الفوز ببطولة كأس العالم 2022

توج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.
وكان الوقت الأصلي والإضافي، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الأرجنتين وفرنسا بنتيجة 3/3، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوسيل.
وحقق منتخب الأرجنتين عدة أرقام قياسية من فوزه ببطولة كأس العالم، والذي جاء أهمها:.
- الأرجنتين تحقق بطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، لتصبح أكثر فريق يتوج بالبطولة في أمريكا الجنوبية، خلفاً للبرازيل التي توجت بها 5 مرات.
- عادل ليونيل ميسي رقم الأسطورة الفرنسية جاست فونتين، من حيث عدد الأهداف برصيد 13 هدف.
- الأرجنتين أول منتخب حاملاً لكوبا أمريكا يفوز ببطولة كأس العالم، وهذه المرة الأولى في التاريخ.
- سكالوني أصغر مدرب يتوج ببطولة كأس العالم عن عمر يناهز 44 عاماً و216 يوماً، بعد مواطنه مينوتي والذي توج بالبطولة مع الأرجنتين في عمر 40 سنة.
- سكالوني ثالث مدرب في التاريخ يجمع بين كوبا أمريكا وكأس العالم، بعد ماريو زاجالو وكارلوس ألبرتو بيريرا.
- ميسي أول لاعب في التاريخ يخسر بطولة كأس العالم بالاشارة، ثم يفوز بها حاملاً لشارة القيادة.
- ميسي أكثر لاعب في أمريكا الجنوبية تسجيلاً للأهداف في البطولات الكبرى، 26 هدف متخطياً رقم الأسطورة البرازيلية رونالدو (25 هدف).
- ميسي أول لاعب في التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال مرتين عامي 2014، 2022.
- ميسي أكثر لاعب في التاريخ مساهمة للأهداف في بطولة كأس العالم سجل 12 هدف وصنع 8 أهداف.
- ميسي أول لاعب في التاريخ يُسجل بكافة الأدوار الإقصائية ودور المجموعات ببطولة كأس العالم.
- مونديال قطر يتخطى رقم مونديال فرنسا 1998 والبرازيل 2014 من حيث تسجيل عدد الأهداف برصيد 172 هدف.