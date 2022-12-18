رضا عبد العال يرقص على الهواء بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

رقص رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية الأسبق، على الهواء مباشرة، على أنغام إحدى أغاني المطرب حكيم؛ وذلك بعد فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات عبر برنامج “البريمو”: “ربنا نصر ميسي، الموهبة ربنا نصرها، دا حاجة تانية خالص”.

تعليق رضا عبدالعال على فوز الأرجنتين بكأس العالم

وتابع رضا عبدالعال: “شوفوا ميسي جاب الجون التاني ازاي، وطالب اعداد البرنامج برفع صوت أغنية حكيم”.

واختتم رضا عبدالعال: “النهاردة مفيش فنيات، النهاردة فرح بس، ربنا نصر الموهبة بالتأكيد”.

وتوج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022، على حساب فرنسا، اليوم الأحد 18-12-2022؛ بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وكان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل الإيجابي 3/3 بين الفريقين؛ مما جعلهما يلجآن إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل.

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