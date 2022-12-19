وفاء عامر بعد انتهاء كأس العالم: شكرا قطر شرفتوا الوطن العربي

علقت الفنانة وفاء عامر على تنظيم دولة قطر لـ بطولة كاس العالم 2022 بعد تتويج منتخب الأرجنتين بها عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسي، بركلات الترجيح 4-2 .

وكتبت وفاء عامر: "هي دولة عربية يرتدي عبائتها واحد من أقوى لاعبي العالم إنها قطر شكرا قطر شرفت الوطن العربي #السعودية#المغرب قطر شرفتونا بجد شكرا".

و توج منتخب الأرجنتين بطلا لكأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد، بعد الفوز الذي حققه (بضربات الترجيح 4/2) على منافسه منتخب فرنسا على إستاد لوسيل في المباراة النهائية، بعد التعادل 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين.

واحتسب الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ضربة جزاء للأرجنتين بعد تدخل من عثمان ديمبلي على أنخيل دي ماريا داخل منطقة الجزاء.