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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم: ميسي هو الكوماندا

صدى البلد

علق الفنان أحمد العوضي، على تتويج الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز بركلات الترجيح على فرنسا بنتيجة 4/2 ، ونشر صورة ليونيل ميسي عبر حسابة بموقع إنستجرام. 

 

وكتب أحمد العوضي: "ميسي هو الكوماندا أرجنتييييينا". 

 

ويذكر أن أكد ليونيل ميسي، أن مسيرته الكروية أوشكت على الانتهاء بعد أن رفع أخيرًا الكأس الذي طال انتظاره وحمل عبء عدم الفوز به طيلة مسيرته للارتقاء الى مصاف دييغو مارادونا.

وقال صاحب الـ35 عامًا الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة في حديث مع قناة أرجنتينية "من الواضح أنني أرغب في إنهاء مسيرتي بهذا (اللقب)، لا يمكنني طلب المزيد. مسيرتي أوشكت على النهاية لأن هذه هي سنواتي الأخيرة".

وبعد العديد من خيبات الأمل في النسخ الأربع السابقة التي شارك فيها، بينها خسارة نهائي 2014 أمام ألمانيا في البرازيل، قال ميسي إنه شعر دائمًا أن وقته سيأتي.

وأضاف "من الجنون أن ذلك حدث، لكنه مذهل. إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة. لقد قلت سابقًا إن الله سوف يمنحني هذا (اللقب)، لا أعرف لماذا ولكني شعرت أنها ستكون هذه المرة".

وقال: "نجحت في الفوز بكأس كوبا أميركا والآن كأس العالم التي حاولت كثيرا حصدها. لقد أحرز لقبها في نهاية مسيرتي، لكني أحب كرة القدم وأريد خوض المزيد من المباريات وأنا بطل العالم".

ليونيل ميسي فرنسا البرازيل أحمد العوضى الفنان احمد العوضي بطولة كأس العالم الأرجنتين

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