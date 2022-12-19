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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التلفزيون الروسي: بوتين سيصدر إعلانا مهما خلال اجتماعه بقيادة الجيش الأسبوع المقبل

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصدر إعلانا هاما، في اجتماع مع قيادات الجيش الروسي الأسبوع المقبل.

وقال بافيل ساروبين، مقدم برنامج (موسكو. الكرملين.بوتين) لشبكة الإذاعة والتلفزيون الروسية “دبليو.جي.تي.آر.كيه”، الأحد، “إننا ننتظر تصريحات مهمة”.

وطبقاً للبرنامج، سيرأس بوتين اجتماعاً موسعاً سنوياً لوزارة الدفاع. ولم يعرف بعد موعد الاجتماع على وجه الدقة.

غير أنه من المتوقع أن يتوجه بوتين إلى مينسك اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع الكسندر لوكاشينكو، حاكم بيلاروس.

وفي اجتماع حكومي الأسبوع الماضي، طلب بوتين بالفعل تعديل خطط التسلح.

ويعتقد أنه من الممكن أن يستمر في دفع تحويل اقتصاده الخاص إلى اقتصاد حرب، حيث تواصل قواته الخاصة مواجهة مشكلات مع الإمدادات خلال الحرب في أوكرانيا.

وبسبب الصعوبات المستمرة في الحرب، تجنب بوتين بشكل كبير الموضوع في الأسابيع الأخيرة، وألغى أيضا مؤتمره الصحفي السنوي التقليدي، قبل فترة قصيرة من أعياد الميلاد “الكريسماس”.

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