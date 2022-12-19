ضياء السيد: الكل تعاطف مع ميسي.. ومسيرته تستحق الختام الرائع

قال ضياء السيد محلل برنامج الماتش، إن الكل تعاطف مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، بما فيهم عدم المساندين لمنتخبه، خاصة وأنه كان يستحق التتويج بكأس العالم، بعد مسيرته الرائعة.

وأضاف السيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن التتويج بكأس العالم، كان خير ختام لميسي ببطولة مثل هذه كان يحلم بها طوال مسيرته.

سرحان منتخب فرنسا

وأشار مدرب منتخب مصر السابق، أن منتخب فرنسا، عانى من «السرحان» خلال المباراة، والذي استغله منتخب الأرجنتين لصالحه، واستطاع تسجيل هدفين مبكرين.

واختتم تصريحاته، أن ديشامب مدرب فرنسا، أوقف انهيار الديوك، بالتغييرين الذي أجراهما في الشوط الأول، والدليل، أن منتخب بلاده استفاق بعدها، وعاد للمباراة مع بداية الشوط الثاني.