أفشة يحذف صورة نشرها مثيرة للجدل .. تعرف عليها

حذف محمد مجدي أفشة ، لاعب النادي الأهلي الصورة المثيرة للجدل والتي نشرها منذ قليل على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أفشة فى الصورة أثناء قيامه بالتدريبات في " الجيم " وعلق عليها بكلمات أغنية تعتبر التحدى بعد انتقادات جمهور الأهلى له .



وتعرض أفشة لانتقادات قوية من جماهير الأهلي بعد إهداره ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة الماضية ضد فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، المحدد لها الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، بملعب برج العرب في الإسكندرية.