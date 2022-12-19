روسيا تمطر سوريا بالقمح وأوكرانيا تصرخ : من أين جاءت الحبوب؟

باستخدام أسطول من السفن الصغيرة الخاضعة للعقوبات الأمريكية، زادت سوريا هذا العام بشكل حاد واردات القمح من شبه جزيرة القرم في البحر الأسود التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، في علامة على توطيد العلاقات الاقتصادية بين حليفين تجنبهما الغرب.

وزاد القمح الذي تم إرساله إلى سوريا من ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم 17 ضعفا هذا العام إلى ما يزيد قليلاً عن 500000 طن، وفقا لبيانات الشحن التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، لتشكل ما يقرب من ثلث إجمالي واردات البلاد من الحبوب.

وفي ظل العقوبات التي تزيد من تعقيد التجارة بين سوريا وروسيا باستخدام النقل البحري والتأمين البحري السائد، يعتمد البلدان بشكل متزايد على سفينتهما لنقل الحبوب، بما في ذلك ثلاث سفن سورية تخضع لعقوبات تفرضها واشنطن، بحسب البيانات.

وقد ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، وسيطرت القوات الروسية على المزيد من المدن الأوكرانية منذ بداية عمليتها العسكرية في 24 فبراير، وعلى الرغم من النكسات العسكرية، إلا أنها لا تزال تسيطر على مساحة من الأراضي الزراعية في قلب خيرسون وزابوريجيا.

أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة الحبوب

وتتفق كل من السلطات الأوكرانية وروسيا على أنه تم تصدير بعض الحبوب من زابوريجيا عبر شبه جزيرة القرم، على الرغم من أن أوكرانيا تقول إن الروس قد سرقوا الحبوب، وهو ما تنفيه روسيا.

وتقول أوكرانيا إن جزءا على الأقل من الحبوب التي مرت عبر سيفاستوبول نقل من الأراضي الأوكرانية بعد بدء الحرب مع روسيا.

وتقدر السفارة الأوكرانية في بيروت، التي تتعقب الشحنات القادمة إلى سوريا، أن 500 ألف طن مما تسميه الحبوب الأوكرانية المنهوبة قد وصلت إلى سوريا منذ بدء الحرب حيث شحنت من عدة موانئ.

وقالت السفارة إن هذه الحسابات وادعاءات السلطات الأوكرانية بسرقة الحبوب تستند إلى معلومات من أصحاب الحقول والصوامع في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو وبيانات الأقمار الصناعية لتحركات الشاحنات إلى الموانئ وتتبع السفن.

الكرملين يرد

وفي مايو، وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، المزاعم بأن روسيا سرقت الحبوب خلال ما وصفته بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بأنها "زائفة".

وقال يفغيني باليتسكي، الحاكم الذي عينته موسكو للجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوريجيا في يونيو الماضي، إن موانئ القرم استخدمت لتصدير الحبوب من زابوريجيا. وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أنه مع ذلك، قال إن المزارعين سيحصلون على رواتبهم من خلال شركة أنشأتها إدارته.

وبالإضافة إلى ذلك ، قالت الإدارة التي أنشأتها روسيا في شبه جزيرة القرم إن 1.4 مليون طن من القمح حسب وزن القبو تم حصادها من حقول شبه جزيرة القرم الخاصة، في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي في أغسطس؛ بينما تشكك أوكرانيا في هذه الأرقام، قائلة إن شبه جزيرة القرم لا تنتج الكثير.

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية في بيان إن "ما يسمى بـ "حصاد القرم" يشمل الحبوب المصدرة من أراضي أوكرانيا. قبل الحرب الحالية، كانت سوريا قد استوردت الحبوب من القرم في مناسبات سابقة منذ سيطرة روسيا على شبه الجزيرة.

اعتماد سوريا على الحبوب الروسية لإطعام شعبها

وفقًا لبيانات رفينيتيف، استوردت سوريا حوالي 501.800 طن من القمح من سيفاستوبول هذا العام حتى نهاية نوفمبر، ارتفاعًا من حوالي 28200 طن في عام 2021 بأكمله، وفقا للبيانات التي تم جمعها من تقارير تفتيش الموانئ المقدمة من مشغلي الموانئ.

وتعتمد سوريا بشكل متزايد على أسطول من سفن الشحن الخاصة بها أو السفن التي ترفع العلم الروسي لجلب الطعام عبر الصفقات بين الحكومات التي تتجنب عملية المناقصة والتأجير المعتادة لنقل السلع عن طريق البحر.

العقوبات تعقد التجارة

وشكت روسيا مرارًا وتكرارًا من أن العقوبات المفروضة عليها هذا العام حدت من قدرتها على شحن الحبوب إلى دول في جميع أنحاء إفريقيا والعالم العربي تعتمد على منتجاتها لإطعام شعوبها. لا تستهدف العقوبات الغربية المفروضة على سوريا وروسيا الغذاء رسميا، لكنها قد تؤدي عمليا إلى تعقيد هذه التجارة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تجعل من الصعب على بعض شركات تجارة الحبوب التعامل معها، لا سيما بسبب قيود التمويل.

ولم ترد السلطات البحرية السورية على طلبات رويترز للتعليق على السفينتين. وصلت بعض الشحنات أيضًا على متن سفن ترفع العلم الروسي، بما في ذلك ميخائيل نيناشيف وماتروس بوزينيتش وماتروس كوشكا، والتي تظهر قاعدة بيانات إيكواسيس للشحن أنهم سفن مملوكة لشركة تابعة لشركة روسية مملوكة للدولة تسمى شركة بناء السفن المتحدة.

خلال زيارة لشبه جزيرة القرم في يناير، قال وزير الاقتصاد السوري إن بلاده بحاجة إلى 1.5 مليون طن من واردات القمح، مع توفير روسيا الغالبية.

ووفقا لمصدر تجاري مطلع على مشتريات الحبوب السورية قال إن محصول هذا العام كان الأسوأ في تاريخ سوريا.

تُوظهر بيانات رفينيتيف أن جميع الواردات باستثناء جزء صغير كانت من روسيا والأراضي التي تسيطر عليها، على عكس السنوات السابقة، عندما عززت سوريا الإمدادات بمشتريات من دول أخرى بما في ذلك رومانيا. وقال المصدر الأول لتجارة الحبوب إن ما لا يقل عن مليون طن من واردات الحبوب من روسيا خلال عامي 2021 و 2022 تم تمويلها من خلال خط ائتمان قدمته موسكو إلى دمشق. وفي العام الماضي، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن موسكو قدمت قرضا لسوريا جزئيا مقابل الغذاء.