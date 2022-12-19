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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ مناخ: أوروبا تتخذ حزمة من القرارات للتصدي للانبعاثات الكربونية

تغير المناخ
تغير المناخ

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إنه عندما يتعرض المجتمع لخطر يهدد بقائه فإن القائمين عليه يتخذون على الفور إجراءات فاعلة لتجنب هذا الخطر، وهو ما قام به الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية التي كانت تحقق أهدافها التنموية دون النظر لأوضاع الدول النامية، وعندما بدأت التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال القارة الأوروبية وتهددها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لـ التغير المناخي.

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وأضاف قطب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القارة الأوروبية تأثرت بالتغيرات المناخية بسبب موجات الصقيع وموجات الحرارة العالية، إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على المواطن الأوروبي، وهو ما جعل هذه الدول تستشعر خطورة التغيرات المناخية، وخاصة زيادة الانبعاثات الكربونية.


وأوضح أستاذ المناخ، أن الدول المتقدمة لم تكن تولي اهتماما لقرارات المؤتمرات المناخية السابقة، ومؤخرا اتخذت العديد من الإجراءات من بينها فرض الضرائب على الانبعاثات لتجنب الظواهر الجوية العنيفة الناجمة عنها، إلى جانب قرارات فعالة للبرلمانات الأوروبية لمواجهة تغيرات المناخ.

 

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