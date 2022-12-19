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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بشائر 2023.. حوافز وزيادة مرتبات تنتظر المصريين بالعام الجديد 

مرتبات الموظفين بالعام
مرتبات الموظفين بالعام الجديد

أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2023، حيث يرتقب ملايين من موظفو وعمال مصر الحوافز والعلاوات وزيادة المرتبات بحلول العام الجديد، كونهم الفئة العريضة التى تحملت أعباء الإصلاح الإقتصادي ، فضلا عن تكبدهم تبعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .

 

موظفو وعمال مصر.. أولت الدولة المصرية بسلطتيها التنفيذية والتشريعية عناية بالغة بفئة العمال والموظفين، تقديرا من القيادة السياسية لجهودهم ومشاركتهم فى عملية الإصلاح ، علاوة على كونهم المحرك الرئيسي نحو التنمية والنهوض والتقدم، وقاعدة الانطلاق نحو بناء حضارتنا الجديدة العريقة، وأهم أعمدة الجمهورية الجديدة.

 

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حوافر للموظفين 


 نصت المادة 39 من قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.


ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :

• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.

• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

• 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.

• 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى وتُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف .

 

علاوة غلاء استثنائية للموظفين

 

وافق مجلس النواب "نهائياً" ، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

 

و منح القانون الموظفين علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 500 جنيه شهريا، على أن يستفيد من هذه العلاوة الموظفين أو العاملين بعد بدء تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهما بحسب الأحوال.

 

كما نصت العلاوة الاستثنائية 2022 على منح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

 

وإذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية البالغ قدرها 300 جنيه، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.

5 % علاوة تشجيعية 

منح القانون الصادر برقم 81 لسنة 2016 ، الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة علاوة تشجيعية وحافز التميز العلمى، ووفقًا للقانون، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:

 

  1. أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
  2. ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
  3. ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

 

زيادة المعاشات 


وفقا لقانون المعاشات  الجديد تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة  15%  ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

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