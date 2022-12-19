لم يدفع | مرتضى منصور يسلّم وزير الرياضة مستندات تخص رئيس الزمالك السابق

زار المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مقر وزارة الشباب والرياضة أمس لمقابلة الوزير الدكتور أشرف صبحى، لبحث العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالقلعة البيضاء.

وعلم صدى البلد أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى طلب تأجيل الجمعية العمومية غير العادية التى يرغب مرتضى منصور عقدها فى نادى الزمالك لإقرار اللائحة الداخلية النادى إلى ما بعد منتصف يناير المقبل بدلا من الموعد الذى كان محددا فى 23 ديسمبر الجارى.

وأخبر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى رئيس الزمالك مرتضى منصور أن التأجيل بسبب تعديلات قانون الرياضة الجديد والذى يناقش حاليا فى مجلس النواب بجانب صدور قرار قريبا بشأن استقلالية مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.

كما ناقش مرتضى منصور مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى مقترح ضرورة زيادة أعداد الجماهير فى المباريات الأفريقية للزمالك والأهلى لتصل 30 ألف مشجع خاصة أن الفريقين يلعبان أمام منافسين يمتلكون جماهيرية كبيرة تفوق 50 الف مشجع فى المباريات.

وأجرى المستشار مرتضى منصور اتصالات هاتفية مع النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة وجمال علام رئيس اتحاد الكرة للتنسيق بشأن تقديم خطابات للوزارة لرفعها لوزير الداخلية لزيادة أعداد الجماهير فى المباريات الأفريقية وكذلك للدورى لقرابة 15 الف مشجع لكل فريق مع توقيع عقوبات على اى جماهير تخرج عن النص وفقا لمواد قانون الرياضة الجديد.

كما منح المستشار مرتضى منصور مستندات جديدة لوزير الشباب والرياضة تثبت أن ممدوح عباس لم يدرج خلال جميع الميزانيات الخاصة بالنادى أثناء فترة توليه رئاسة الزمالك ما يفيد دفعه أى مبالغ مالية للقلعة البيضاء بجانب حصوله على هذه المبالغ أكثر من مرة.

اليوم .. الزمالك ينتظم في معسكر مغلق لمواجهة حرس الحدود

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب انتهاء المران بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

توصيات فيريرا قبل مواجهة حرس الحدود

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفي بداية حديثه وجه فيريرا المدير الفني للزمالك التحية للاعبين وأشاد بالأداء القوي والروح العالية في لقاء البنك الأهلي والإصرار على تحقيق الفوز والروح التي ظهر عليها اللاعبون وتمكنهم من تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ونال يوسف أسامة نبيه إشادة وتهنئة خاصة من "فيريرا" على تسجيله لهدف الفوز.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة لمواصلة مسيرة الانتصارات في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف وهو حصد بطولة الدوري .

وأضاف جوسفالدو فيريرا أن الفترة المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات المهمة في فترة زمنية قصيرة وذلك يتطلب جهد مضاعف من الجميع.

وأثناء الجلسة تحدث المدير الفني في حضور معاونية عن التفاصيل الخاصة بلقاء البنك الأهلي وفقا للتقرير الخاص بالمباراة، وشرح أمور عديدة ومواقف حدثت بالمباراة، في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام حرس الحدود.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة السابعة ليرفع الأبيض رصيده إلى 17نقطة يحتل بهم المركز الثاني .