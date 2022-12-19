التموين: السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير بالمخازن

حرصا من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على إتاحة وتوفير الارز الابيض والشعير أصدر توجيها وزيرا لتنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض ونص التوجيه الوزاري الصادر بالسماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، واضاف التوجيه بالسماح بحرية تداول ونقل الارز الابيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

ونص التوجيه فى مادته الثانية باستمرار قيام مديريات التموين والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها بتلقي استمارات الاخطارات المقدمة إليهم من حائزي الارز الابيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم وتكون مستوفاة لكافة البيانات الواردة بالاستمارة المعدة لذلك.

وشدد التوجيه الصادر من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التأكيد بقيام كل من يملك محصولا من الارز الشعير المنتج محليا هذا الموسم بتسليم طن عن كل فدان لجهات التسويق وذلك بناء على المساحة المنزرعة ارز او تزيد عن فدان طبقا للكشوف المبلغة للمديرية ، كما شمل التوجيه الوزاري قيام مديريات التموين بتوجيه انذار رسمي لمن يخالف ذلك، وفى حال المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة طبقا للقرارات والتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن، وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ول تجاوز فدان يكون التوريد اختيارياً.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين الاستاذ احمد كمال أن الدكتور على المصيلحى كان قد أصدر قرارا في وقت سابق بمد موسم توريد الارز الشعير حتى منتصف يناير ٢٠٢٣ وكذلك مد مهلة الأخطار لحائزي الارز الشعير والابيض للأخطار عن الكميات المخزنة لديهم حتى ٢٥-١٢-٢٠٢٢.