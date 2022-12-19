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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح مسلسل The Last of Us يناير المقبل

صدى البلد

أعلنت OSN عن العرض الحصري الأول لمسلسل The Last of Us الذي طال انتظاره من شبكة HBO ، في 16 يناير 2023، وذلك بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة، إضافةً إلى بثه حصرياً على OSN Showcase.
 المسلسل أحداثه مُقتبسة من لعبة الفيديو The Last of Us التي نالت استحسان النقاد وحصلت على العديد من الجوائز عن قصتها المتميزة حول فترة 20 عاماً بعد تدمير الحضارة الحديثة. 

وتدور الأحداث حول استئجار الناجي المتمرس "جويل" لتهريب الفتاة "إيلي" ذات الـ14 عاماً، من منطقة حجر صحي إجباري، في مهمة تبدأ محدودة وسرعان ما تتطور إلى رحلة وحشية مفجعة، حيث تضطر الشخصيتان إلى اجتياز الولايات المتحدة، والاعتماد على بعضهما البعض من أجل البقاء.
 المسلسل من تأليف وإنتاج كريج مازين ونيل دروكمان، ويقوم بدور البطولة كلٌ من بيدرو باسكال في دور "جويل"، وبيلا رامزي في دور "إيلي"، وجابرييل لونا في دور "تومي"، وآنا تورف في دور "تيس"، ونيكو باركر في دور "سارة"، "ابنة "جويل" صاحبة الـ14 ربيعاً من عمرها. 
 

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ويقوم كلٌ من موراي بارتليت ونيك أوفرمان بدور شخصيتي "فرانك "و"بيل"، وهما من الناجين بعد الوباء ويقيمان بمفردهما في بلدتهما المعزولة، بالإضافة إلى ميلاني لينسكي في دور "كاثلين"، وستورم ريد في دور "رايلي"، وميرل داندريدج في دور "مارلين"، مع جيفري بيرس في دور "بيري"، ولامار جونسون في دور "هنري".
 

ويضم فريق العمل أيضاً كلاً من كيفون وودارد في دور "سام"، وجراهام جرين في دور "مارلون"، وإلين مايلز في دور "فلورنسا"، فضلاً عن النجمين آشلي جونسون وتروي بيكر.
 

يُعد مسلسل The Last of Us ، مستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه وطورتها شركة "نوتي دوج" (Naughty Dog)، وقد كتبها ونفّذها كريج مازين ونيل دروكمان.
 

المسلسل إنتاج مشترك بالتعاون مع "سوني بكتشرز تليفيجن" (Sony Pictures Television)، أما المنتجون المنفذون للعمل فهم كارولين شتراوس وإيفان ويلز وأساد كيزلباش وكارتر سوان وروز لام.
 

وقد تعاونت كلٌ من شركات "بلايستيشن برودكشنز" (PlayStation Productions) و"ورد جيمز" (Word Games) و"مايتي مينت" (The Mighty Mint) و"نوتي دوج" (Naughty Dog)، في إنتاج المسلسل.

The Last of Us
The Last of Us
The Last of Us
الولايات المتحدة HBO art entertainment

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