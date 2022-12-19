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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأربعاء.. غرفة القاهرة تنظم ندوة حول منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

تنظم الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ندوة عن منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.


وقال المهندس إبراهيم العربي إن هذه الندوة تأتي ضمن دعم ومساندة الغرفة التجارية لمنتسبيها، وتوعيتهم بكيفية التعامل مع منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بمشاركة المتخصصين من مصلحة الضرائب.

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ودعا "العربي" منتسبي الغرفة للاستفادة من هذه الندوة التي ستشهد فتح لغة حوار بين منتسبي الغرفة ومسئولي مصلحة الضرائب حول كافة تفاصيل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة ، والرد على الاستفسارات والتساؤلات التي سيطرحها منتسبو الغرفة حول هذه المنظومة.


وتبدأ فعاليات الندوة في تمام الساعة الواحدة ظهر غدٍ الأربعاء 21 / 12 / 2022 بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي لغرفة القاهرة 4 ميدان الفلكى باب اللوق بمشاركة مسئولي مصلحة الضرائب" وائل السيد علي مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية – سوسن سيد محمد مدير المكتب الفني بمركز كبار الممولين" .

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