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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هينزّل في ثَمَن السلع | بشرى من خطة النواب بشأن أسعار الحديد

أسعار الحديد
أسعار الحديد

أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الحديد يتمثل فى ارتفاع أسعار صرف الدولار مقارنة بالجنيه المصري.

و أوضح “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الزيادات الجديدة فى أسعار الحديد تخضع لمعادلة سعرية ثابتة، موضحا أن ارتفاع سعره يتواكب مع أزمة التضخم العالمية التى نعيشها الآن ، والتى تسببت فى ارتفاع سعر الدولار .

ووجه وكيل موازنة البرلمان رسالة طمأنة للشعب المصري باستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة ، الأمر الذي يترتب عليه حدوث استقرار بـ أسعار السلع

وكان قد قفز طن الحديد بقيمة 1700 جنيه لبعض الشركات مع بداية شهر ديسمبر الحالي، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما قفز سعر الطن مرة آخرى خلال الشهر الحالي بقيمة 2000 جنيه.

 

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أسعار الحديد اليوم 

 

  • سعر طن حديد عز 23450  جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 24 الف جنيه  و 24200 جنيه.
  • سعر طن حديد السويس 23350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.
  • سعر طن حديد الجيوشي 20300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 1100 جنيه للطن.
  • سعر طن حديد المصريين 23350 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع.
  • سعر طن حديد المراكبي 21200 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع.
  • سعر طن حديد العشري 21300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  .
  • سعر طن حديد بشاي 21300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع .
  • سعر طن حديد الجارحي 21205  جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  بزيادة 1700 جنيه للطن.

 

 

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