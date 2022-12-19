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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعلن عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة حرس الحدود

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة حرس الحدود  المقرر لها غدا "الثلاثاء" باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة  لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح  .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما"  - سيد عبد الله "نيمار"  محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري

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