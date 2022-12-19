قصواء الخلالي: الاستثمار في القطاع الطبي يحقق مكاسب كبيرة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الاهتمام بملف الرعاية الصحية ملف رئاسي بامتياز، نظرا لأنه يمس صحة المصريين وأشياء أخرى حدث بها تقدم قدر المستطاع، والبعض يرغب في المزيد، وهذا مستحق ولكن ما هي القدرات المسموحة كأي بيت يدبر أموره وميزانيته ما بالكم بميزانية مؤسسة أو مؤسسة دولة.

وأضافت "قصواء"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أنه على قدر المتاح تستطيع تطوير البنية الإنشائية والأشياء المتعلقة بالخدمات المقدمة والحوافز المقدمة للأطقم الطبية، وكل ذلك يؤدي إلى الارتقاء بالمستوى قدر الاستطاعة.

وأشارت إلى أن الاستثمار في القطاع الطبي وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بشركات ودعم كل ذلك أشياء مهمة لأنها تفتح باب الاستفادة بشكل كبير للغاية وتحقيق عوائد بشكل كبير، وكل ذلك يرجع بشكل أو بآخر لمتلقي الخدمة وهم المواطنين.

ولفتت إلى أن كل الأشياء يمكن أن يحدث فيها تطوير وتحديث للأفضل وبعض الأمور تتغير تماما لكن طالما الكثافة السكانية مستمرة فهي تأكل وتلتهم كل شيء أمامها.