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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استخراج مبرد حديدى من رأس طفل يالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

إستقبلت مستشفىٰ الطوارئ الجامعي بالمنصورة  محمد عنتر محمد 13 عاما  إثر إصابته في مشاجرة مع أقرانه بنفس المدينة ( كفر الأبحر- بيلا ) بإختراق جسم حديدي ( آلة حادة - مبرد حديد) لعظام الرأس من الجانب الأيسر .
تم توقيع الكشف الطبي من قبل طبيب الاستقبال دكتور جوزيف موريس.

 تم إبلاغ أخصائي الاستقبال د كتورمحمد الهلالي، لنُدرة وجود مثل هذه الحالات ولسرعة التعامل الأقصىٰ معها .

 أفاد الدكتور أمير فكري الداودي  مدير المستشفىٰ انه وبعد عمل هيئة استشارية موسعة لدراسة الحالة المرضية لاتخاذ اللازم علىٰ وجه السرعة.  

تكون الفريق الجراحى من:
الدكتور حاتم بدر  رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب .
الدكتور محمد قاسم رئيس مجموعة جراحة المخ والأعصاب.
الدكتور مصطفى محمود  نائب مدير المستشفىٰ واستاذ مساعد جراحة المخ والاعصاب  ، الدكتور عمرو فريد  قسم جراحة القلب والصدر.
دكتور محمد محسن  مدرس جراحة المخ والاعصاب بالمجموعة.
دكتور كريم عبد الجواد  مدرس مساعد جراحة المخ والاعصاب .
دكتور عمرو نبيل  طبيب مقيم جراحة المخ والاعصاب 0
دكتور محمد الصاوي  طبيب مقيم جراحة المخ والاعصاب0
دكتور احمد عبد اللطيف  طبيب مقيم التخدير ؛ دكتور احمد رجب  طبيب مقيم التخدير.
 وتم التدخل جراحيًا لاستخراج الجسم الحديدي من الرأس، وبعد عملية استغرقت أكثر من ٤:٣٠ ساعات  أربعة ساعات ونصف الساعة  خرج المريض من غرفة العمليات والجسم المعدني الحديدي تم استخراجه.

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جراحة المخ والأعصاب الكشف الطبي المنصورة غرفة العمليات توقيع الكشف الطبى الدكتور مصطفى محمود قسم جراحة المخ والاعصاب

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