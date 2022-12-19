استخراج مبرد حديدى من رأس طفل يالدقهلية

إستقبلت مستشفىٰ الطوارئ الجامعي بالمنصورة محمد عنتر محمد 13 عاما إثر إصابته في مشاجرة مع أقرانه بنفس المدينة ( كفر الأبحر- بيلا ) بإختراق جسم حديدي ( آلة حادة - مبرد حديد) لعظام الرأس من الجانب الأيسر .

تم توقيع الكشف الطبي من قبل طبيب الاستقبال دكتور جوزيف موريس.

تم إبلاغ أخصائي الاستقبال د كتورمحمد الهلالي، لنُدرة وجود مثل هذه الحالات ولسرعة التعامل الأقصىٰ معها .

أفاد الدكتور أمير فكري الداودي مدير المستشفىٰ انه وبعد عمل هيئة استشارية موسعة لدراسة الحالة المرضية لاتخاذ اللازم علىٰ وجه السرعة.

تكون الفريق الجراحى من:

الدكتور حاتم بدر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب .

الدكتور محمد قاسم رئيس مجموعة جراحة المخ والأعصاب.

الدكتور مصطفى محمود نائب مدير المستشفىٰ واستاذ مساعد جراحة المخ والاعصاب ، الدكتور عمرو فريد قسم جراحة القلب والصدر.

دكتور محمد محسن مدرس جراحة المخ والاعصاب بالمجموعة.

دكتور كريم عبد الجواد مدرس مساعد جراحة المخ والاعصاب .

دكتور عمرو نبيل طبيب مقيم جراحة المخ والاعصاب 0

دكتور محمد الصاوي طبيب مقيم جراحة المخ والاعصاب0

دكتور احمد عبد اللطيف طبيب مقيم التخدير ؛ دكتور احمد رجب طبيب مقيم التخدير.

وتم التدخل جراحيًا لاستخراج الجسم الحديدي من الرأس، وبعد عملية استغرقت أكثر من ٤:٣٠ ساعات أربعة ساعات ونصف الساعة خرج المريض من غرفة العمليات والجسم المعدني الحديدي تم استخراجه.

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