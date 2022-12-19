استخراج مبرد حديدى من رأس طفل يالدقهلية

إستقبلت مستشفىٰ الطوارئ الجامعي بالمنصورة محمد عنتر محمد 13 عاما إثر إصابته في مشاجرة مع أقرانه بنفس المدينة ( كفر الأبحر- بيلا ) بإختراق جسم حديدي ( آلة حادة - مبرد حديد) لعظام الرأس من الجانب الأيسر .
تم توقيع الكشف الطبي من قبل طبيب الاستقبال دكتور جوزيف موريس.
تم إبلاغ أخصائي الاستقبال د كتورمحمد الهلالي، لنُدرة وجود مثل هذه الحالات ولسرعة التعامل الأقصىٰ معها .
أفاد الدكتور أمير فكري الداودي مدير المستشفىٰ انه وبعد عمل هيئة استشارية موسعة لدراسة الحالة المرضية لاتخاذ اللازم علىٰ وجه السرعة.
تكون الفريق الجراحى من:
الدكتور حاتم بدر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب .
الدكتور محمد قاسم رئيس مجموعة جراحة المخ والأعصاب.
الدكتور مصطفى محمود نائب مدير المستشفىٰ واستاذ مساعد جراحة المخ والاعصاب ، الدكتور عمرو فريد قسم جراحة القلب والصدر.
دكتور محمد محسن مدرس جراحة المخ والاعصاب بالمجموعة.
دكتور كريم عبد الجواد مدرس مساعد جراحة المخ والاعصاب .
دكتور عمرو نبيل طبيب مقيم جراحة المخ والاعصاب 0
دكتور محمد الصاوي طبيب مقيم جراحة المخ والاعصاب0
دكتور احمد عبد اللطيف طبيب مقيم التخدير ؛ دكتور احمد رجب طبيب مقيم التخدير.
وتم التدخل جراحيًا لاستخراج الجسم الحديدي من الرأس، وبعد عملية استغرقت أكثر من ٤:٣٠ ساعات أربعة ساعات ونصف الساعة خرج المريض من غرفة العمليات والجسم المعدني الحديدي تم استخراجه.