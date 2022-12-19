عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طارق إمام: نظرت لأعمالي بغضب شديد وأنا مع فكرة إعادة التحرير

صدى البلد

نظمت دار الشروق للنشر، حفلاً لإطلاق وتوقيع الطبعات الجديدة من روايات طارق إمام، في مبنى قنصلية بوسط البلد، وكانت دار الشروق قد تعاقدت مع الروائي طارق إمام على إصدار طبعات جديدة لأبرز أعماله الروائية، فضلًا عن أعمال أدبية جديدة.

 

قال طارق إمام: "أنا شخص ارتعب حين أنظر إلي عمل لي كتب ونشر، والمراجعة فعل مهم جدا وفعل نفتقده في الثقافة العربية، ونحن نتحرك بين أن ننظر للخلف على تقديس وسعادة شديدة أو ننظر بغضب كبير ولكن فكرة الجدل الحقيقية أن تنظر للخلف، وأنا نظرت لأعمالي بغضب وشعرت بالأفضل أن يحدث في أعمالي، وهذه أربع روايات صدرت وليست إعادة نشر فقط بل هناك تعديلات كتبت جديدة فيها".


وأدف: "عندما نشرت، كانت طوال الوقت عملية المراجعة قائمة وموجودة، وتجربة الروايات الأربع حملت إعادة تفكير في تجربتي وإعادة تساؤل، عما سيحدث وعن ما سيكتب".

txt

طارق إمام: فكرة المشروع في مصر دائما غائبة

txt

فوز فاطمة المعدول وسمر صلاح بمسابقة كامل الكيلاني لأدب ورسوم كتب الأطفال


وأضاف طارق إمام: أنا مع نظرية التدخل المحدود، لن أضيف شخصية جديدة أو مقطع جديد، ولكن من الممكن تعديل مفردة أو جملة، وحذفت في رواية “الحياة الثانية” لقسطنطين كفافيس جملة وقمت بتعديل بسيط في "الأرملة تكتب الخطابات سرًا"، ولكن خلق جمل جديدة لم تكن موجودة من الأمر الصعب، ولكن هناك جمل يمكن أن تصاغ، والمنسي قنديل يقول أنا ليس لدي نسختين من رواية مثل بعضهم، وأنا مع فكرة أن تعيد التحرير ولكن لا تخون النص".
 

طارق إمام الكاتب طارق إمام دار الشروق الثقافة الروايات المنسي قنديل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور كبير وخطير في أمريكا.. توصية بإحالة ترامب للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

سنصل لـ سعر عادل.. خبر سار من التموين عن الذهب مستقبلا..فيديو

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الاهلي مازال في المقدمة..تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم

ماتت إحدى ضحاياه.. اتهام جديد..يواجه البلوجر هدير عاطف المتهمة بالنصب

إعادة نهائي كأس العالم واردة.. حكاية لقطة أثارت الإعلام الأوروبي وألهبت فرنسا

انتهاء اختبارات المرحلة الأولى من مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم

المجلس العالمى للاقتصاد الأخضر: مصر لديها مزايا تنافسية عالمية فى الطاقة

ضحية العنصرية!.. محطات في مسيرة بنزيما مع فرنسا بعد اعتزاله اللعب الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الانفصال بأيام.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جديدة

حسبنت عليها.. شاهد| 5 صور للبلوجر هدير عاطف بعد وفاة إحدى ضحاياها

5 صور لرانيا يوسف بعد تصريحاتها عن أزواجها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأرز الأسمر؟

فيديو

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

محصلش حاجة .. تفاصيل أقوال سعد الصغير بعد مطاردته لزوجته برلنتي عامر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ