طارق إمام: نظرت لأعمالي بغضب شديد وأنا مع فكرة إعادة التحرير

نظمت دار الشروق للنشر، حفلاً لإطلاق وتوقيع الطبعات الجديدة من روايات طارق إمام، في مبنى قنصلية بوسط البلد، وكانت دار الشروق قد تعاقدت مع الروائي طارق إمام على إصدار طبعات جديدة لأبرز أعماله الروائية، فضلًا عن أعمال أدبية جديدة.

قال طارق إمام: "أنا شخص ارتعب حين أنظر إلي عمل لي كتب ونشر، والمراجعة فعل مهم جدا وفعل نفتقده في الثقافة العربية، ونحن نتحرك بين أن ننظر للخلف على تقديس وسعادة شديدة أو ننظر بغضب كبير ولكن فكرة الجدل الحقيقية أن تنظر للخلف، وأنا نظرت لأعمالي بغضب وشعرت بالأفضل أن يحدث في أعمالي، وهذه أربع روايات صدرت وليست إعادة نشر فقط بل هناك تعديلات كتبت جديدة فيها".



وأدف: "عندما نشرت، كانت طوال الوقت عملية المراجعة قائمة وموجودة، وتجربة الروايات الأربع حملت إعادة تفكير في تجربتي وإعادة تساؤل، عما سيحدث وعن ما سيكتب".



وأضاف طارق إمام: أنا مع نظرية التدخل المحدود، لن أضيف شخصية جديدة أو مقطع جديد، ولكن من الممكن تعديل مفردة أو جملة، وحذفت في رواية “الحياة الثانية” لقسطنطين كفافيس جملة وقمت بتعديل بسيط في "الأرملة تكتب الخطابات سرًا"، ولكن خلق جمل جديدة لم تكن موجودة من الأمر الصعب، ولكن هناك جمل يمكن أن تصاغ، والمنسي قنديل يقول أنا ليس لدي نسختين من رواية مثل بعضهم، وأنا مع فكرة أن تعيد التحرير ولكن لا تخون النص".

