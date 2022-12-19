قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل في العريش

قبل امتداده لمنازل مجاورة

شب حريق، اليوم الإثنين، في أحد المنازل بمدينة العريش محافظة شمال سيناء ، والذي امتد إلى منزلين مجاورين، وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء ، بلاغا باشتعال النيران في ٣ منازل بحي ابي صقل بالعريش ..حيث دفعت قوات الحماية المدنية بالمحافظة بـسيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه.

مكان الحريق

وتبين أن حريق شب في أحد المنازل في حي أبي صقل بالقرب من مسجد السلام والذي امتد إلى منزلين مجاورين، وحاول الأهالي إطفاء الحريق حتى لا يمتد إلى منازل أخرى إلى أن وصلت أجهزة الحماية المدنية لمكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي تسبب في خسائر بسيطة.



وتباشر الأجهزة المعنية التحقيقات للوصول إلى أسباب الحريق.