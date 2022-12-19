صبري فواز يوضح تفاصيل مشاركته بمسلسل "وبينا ميعاد"..فيديو

كشف الفنان صبري فواز، عن تفاصيل مسلسلة الجديد “وبينا ميعاد”، والذي من المفترض ان يعرض مع بداية العام الجديد، قائلا “العمل درامي خفيف ويتحدث عن مشاكل نواجهها يوميا في الأسرة المصرية في البيوت".

وقال صبري فواز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن المواقف الت ستعرض في المسلسل قدمت تصور للناس أن هناك طرق للمعامة مع الأبناء اكثر نجاح ونتائجها أفضل.

احتياجات الأسرة.

وتابع الفنان صبري فواز، أن المسلسل سيتناول مشاكل الأجيال سوءا من الطفولة حتى التخرج من الجامعة واحتياجات الأسرة.

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