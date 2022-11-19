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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عادي جدا.. صبري فواز يعلق على صلاة الجمعة بالسجادة الحمراء لمهرجان القاهرة

صبري فواز
صبري فواز

عبر الفنان صبري فواز عن رأيه فى واقعة الصلاة على السجادة الحمراء، ظهر أمس، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 44.

 

وقال صبري فواز: الموضوع بمنتهى البساطة .. إن فيه جامع في الأوبرا جنب المكان اللي معمول فيه السجادة الحمراء.. وزي أي جامع في مصر يوم الجمعة.. لما المصلين يبقوا كتير، بيحصل إن ناس بتصلي قدام الجامع.. وده اللي حصل بالظبط، عادي جدا، ايه بقى لازمة الهري الفارغ اللي عمالين نهري فيه ده ؟ ".

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ندوة عن صعود السينما السعودية ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

يذكر أن فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة السينمائي  الذي يضم 135 مشروعًا أصليًا واعدًا من جميع أنحاء العالم العربي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44.


وعرض  أمس 5 أفلام ضمن الأعمال المشاركة في الدورة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي، بحضور ليندا بلخيرية مديرة الملتقى.

 

 

مهرجان القاهرة السينمائي مصر القاهرة السينمائي السعودية صبرى فواز

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