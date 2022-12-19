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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طارق إمام :جزء من جمال الكتابة أن تظل سرا

طارق إمام
طارق إمام

نظمت دار الشروق للنشر، حفلاً لإطلاق وتوقيع الطبعات الجديدة من روايات طارق إمام، في مبنى قنصلية بوسط البلد، وكانت دار الشروق قد تعاقدت مع الروائي طارق إمام على إصدار طبعات جديدة لأبرز أعماله الروائية، فضلًا عن أعمال أدبية جديدة.


قال طارق إمام :"جزء من جمال الكتابة ان تظل سر، و تفريغ شئ من الذي اكتبه للقرأ او اي شخص  يفقدني شئ من الشغف، وأشعر عندما اعمل سرا اني شغوف اكتر أن اكتب و اتم عملي،و لا ارى اي فائدة ان يتحدث الكاتب عن عمله مع أي شخص او يفصح عنه قبل إصداره الا مع صناع العمل".

وتابع موضحا:" دائما الرواية الجديدة الناس تقرأها و يرجعون للقديم من الأعمال، وهناك قرأ لا يعرفون لي إلا رواية فقط و قرأ يظنون ان هذه اول أعمالي لي، وكنت سعيد في معرض العراق و جدة ان ارى ان قرأ مهتمين  أن يرو التجربة كاملة لي على بعضها، و خاصة ان هذه الأعمال الأربعة  اعتبر انها اهم اعمالي و تستطيع من خلالها ان تعرف كيف اكتب بالرغم من اختلافها".

واوضح متابعا :" هذه الباقة من أعمالي كان مهم وجودها معا، و بالرغم ان فيها السمات الأساسية التي تحكم كتاباتي ولكن فيها التنوعات المختلفة لي".

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