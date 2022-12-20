الأوقاف تعلن الحسين مسجدا مثاليا لعام 2022 .. شاهد

اعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، فى تغريدة نشرهاعبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" عم اختيار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة مسجدا مثاليا لعام 2022 .



مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه مسجدا مثاليا لعام ٢٠٢٢ م تطويرا وأنشطة .. شكرا سيادة الرئيس على عنايتكم وتوجيهكم بالاهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل وتطوير مساجد آل البيت و ما أوليتموه من عناية لتطوير مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه .



ويذكر ان وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تصديقه على الإعلان عن ثلاثة آلاف وظيفة للأئمة وثلاثة آلاف وظيفة للعمال على ثلاث سنوات بواقع ألف وظيفة للأئمة وألف وظيفة للعمال يناير من كل عام لمدة ثلاثة أعوام، وذلك لتمكين وزارة الأوقاف من القيام بدورها على أكمل وجه لخدمة الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل).

وذكر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الرئيس يدعم احتياجات الجهاز الإداري للدولة من الموارد البشرية رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.