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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تستعد لتصدير النفط الخام في 2023

صدى البلد

أصبحت الولايات المتحدة قوة عالمية لتصدير النفط الخام خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الصادرات لم تتجاوز وارداتها منذ الحرب العالمية الثانية، يمكن أن يتغير هذا العام المقبل.

وسجلت مبيعات الخام الأمريكي لدول أخرى الآن مستوى قياسيًا بلغ 3.4 مليون برميل يوميًا، مع صادرات بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا من المنتجات المكررة مثل البنزين ووقود الديزل. 

كما تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو في السنوات القادمة.

لكن الولايات المتحدة تستهلك 20 مليون برميل من الخام يوميا ، وهو الأكبر في العالم ، ولم يتجاوز إنتاجها 13 مليون برميل يوميا. حتى وقت قريب ، كانت فكرة أنه لن يكون سوى مستورد كبير للنفط حمقاء.

في الشهر الماضي، أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميًا ، وهو أدنى مستوى منذ بدء حفظ الأرقام القياسية في عام 2001، وهو انخفاض حاد عما كان عليه قبل خمس سنوات، عندما استوردت الولايات المتحدة أكثر من 7 ملايين برميل يوميًا. برميل يوميا.

العوامل التي تغيرت هذه المعادلة هذا العام تشمل العقوبات التي تضر بصادرات روسيا من النفط والغاز الطبيعي بعد غزوها لأوكرانيا ، وإطلاق واشنطن الهائل للنفط من احتياطيات الطوارئ لمكافحة ارتفاع أسعار البنزين.

قال روهيت راثود، محلل السوق في شركة Vortexa المتخصصة في الطاقة ، إن 'الغزو الروسي لأوكرانيا حفز طلبًا جديدًا على الطاقة الأمريكية ، وينبغي أن يدفع صادرات النفط فوق الواردات في أواخر العام المقبل بافتراض تسارع إنتاج النفط الصخري'.

لتصبح مصدرا صافيا للنفط الخام ، تحتاج الولايات المتحدة إما إلى زيادة الإنتاج أو تقليص الاستهلاك. من المتوقع أن يرتفع الطلب الأمريكي على البترول بنسبة 0.7٪ إلى 20.51 مليون برميل يوميًا العام المقبل ، وهذا يعني أن الإنتاج يجب أن يرتفع.

تنتج الولايات المتحدة بالفعل نفطًا أكثر من أي دولة أخرى في العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا.

وتتقادم حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة وكان نمو الإنتاج هذا العام بطيئًا. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الإجمالي إلى مستوى قياسي يبلغ 12.34 مليون برميل يوميًا العام المقبل - لكن فقط إذا كانت الأسعار مربحة بما يكفي لتشجيع المنقبين على النفط على ضخ المزيد.

وقالت شركة تحليلات البيانات Kpler إن شركات التكرير الأوروبية اقتنصت الدرجات الأمريكية لتعويض خسارة النفط الروسي ، ومع تخفيضات الخام الأمريكية العميقة على المعايير العالمية ، زادت مصافي التكرير الآسيوية مشترياتها إلى 1.75 مليون برميل يوميًا.

ويسارع مشغلو محطات التصدير إلى تعزيز قدراتهم لتقديم خدمة أفضل للناقلات العملاقة التي يمكنها حمل أكثر من مليوني برميل من النفط.

واشنطن روسيا الولايات المتحدة الحرب العالمية الخام الامريكى

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