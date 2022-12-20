العروسة للعريس .. سيف زاهر يعلق على فوز ميسي بكأس العالم

علق الإعلامي سيف زاهر ، على فوز ميسي قائد منتخب الارجنتين بكاس العالم عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسي .

وكتب سيف زاهر على تويتر “العروسة للعريس وميسي امبارح كتب كتاب جديد في كرة القدم وهو العريس ودي ناس في حتة 780 ”.



وتوج منتخب الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 36 عامًا، لتزين البطولة المسيرة الاستثنائية للساحر ليونيل ميسي.

تتويج الأرجنتين جاء على حساب فرنسا التي حلت ثانية، ثم منتخب كرواتيا، فالمغرب، فخر العرب.. المنتخب الذي حقق أفضل مركز لفريق عربي في تاريخ المونديال، وذلك باحتلاله المركز الرابع في إنجاز تاريخي.