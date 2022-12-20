الرحمة.. رجل يضحي بحياته من أجل إنقاذ كلب |فيديو

قليل من الناس يبذلون جهدًا لدعم حيوان في حاجة للمساعدة، أو ينظرون إليه بعين العطف عكس ما ضحى هذا الرجل بحياته من أجل كلب.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه رجلًا يضحي بحياته من أجل إنقاذ حياة كلب عالق في سد.

تمت مشاركة الفيديو بواسطة مستخدم على تويتر يدعى Zindagi Gulzar Hai.

الرجل يحاول إنقاذ الكلب

في الفيديو، يمكن رؤية رجل يتعلق في حبل على منزلق لإنقاذ كلب.

في البداية كان الكلب عالقًا بالقرب من فرع شجر بسبب تدفق تيار المياه الكثيفة.

يبكي الكلب طلبًا للمساعدة ثم يحاول لاحقًا الوصول إلى المنحدر حيث يوجد الرجل.

بعد جهود حثيثة، تمكن الرجل أخيرًا من سحب الكلب إلى بر الأمان، مما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.