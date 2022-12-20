على مسرح سيد درويش.. صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي يناقش «فن الرواية»

نظمت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي، مساء الإثنين، تحت عنوان " فن الرواية "، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ناقش الصالون تاريخ الرواية وتطورها وجمالياتها وأشهر روادها، وألقى الضوء على مجموعة متنوعة من أعمال كبار الأدباء، وتخلله فقرة فنية قدمتها المطربة رواء شريف بمصاحبة عازفي أوبرا الإسكندرية.

استضاف الصالون الكاتب أحمد خالد، والكاتب المستشار حسام العادلي، وأدارته الشاعرة هند الكومي، تحت إشراف وإعداد الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الثقافي بدار الأوبرا المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن صالون الأوبرا الثقافي هو أحد الخطوات التي تتضمنها الرسالة التنويرية للأوبرا والهادفة إلى نشر الفنون والثقافة الجادة فى مختلف ربوع مصر واستضافته للعديد من الرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجالات من خلال انعقاده الدورى.