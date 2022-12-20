مفاجأة لا يعرفها الكثيرون.. ما الرابط بين ميسي وكوكسال بابا؟ 

يجمع البعض بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وشخصية كوكسال بابا على سبيل السخرية والمزاح، خاصة في ظل التشابه بين الاثنين في الشكل، إلا أن المفاجأة هي وجود رابط بالفعل بين ميسي وكوكسال.. فما هو؟

ويعد ليونيل ميسي أسطورة من أساطير كرة القدم الحالية وعلى مدار التاريخ، نظرا لما حققه من ألقاب وإنجازات قياسية على الصعيد الفردي والجماعي، وكعادة الأساطير دائما فإنها تولد من رحم المعاناة.

معاناة ميسي مع المرض

ولد ليونيل أندريس ميسي في 24 يونيو من عام 1987، في مدينة روزاريو الأرجنتينية، وكان يرى أشقاءه الأكبر منه يلعبون كرة القدم مع أصدقائهم ويشاركهم اللعب في بعض الأحيان، ليعجب بهذه اللعبة، وينضم لنادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني حين كان يبلغ من العمر ثماني سنوات.

اكتشف أحد الأطباء وقتها، أن ليونيل يعاني من نقص في هرمون النمو، الأمر الذي جعله يظهر بحجم أصغر من بقية الأطفال، لتبدأ قصة معاناة الطفل الصغير مع هذا المرض.

قرر والدا ليونيل، خورخي وسيسيليا، أن يخضعا ابنهما لعلاج عبر حقنه بهرمون النمو كل ليلة، لكنهما اكتشفا بعد ذلك أن الأمر سيكون باهظ التكلفة ولن يستطيعا توفير المال للاستمرار بالقيام به، حتى جاءت الفرصة الذهبية لعلاجه ونجوميته.

عرض نادي برشلونة على والدا الطفل الذي كان يبلغ 13 عاما وقتها، أن يتدرب في أكاديمية "لاماسيا"، على أن يقوم النادي بتحمل تكاليف علاجه، لينتقل بعدها ليونيل مع عائلته إلى إسبانيا بعدما وافقوا على هذا العرض لتبدأ رحلة ميسي مع المجد والنجومية.

ما الرابط بين ميسي وكوكسال بابا؟

كان كتاش أوغلو الشهير بـ “كوكسال بابا”، والذي يبلغ من العمر 46 عامًا، يعاني أيضا من مرض اضطراب النمو الذي أثر على عملية نموه، على غرار نظيره الأرجنتيني ميسي، إلا أن مرض كوكسال كان أشد وليس له علاج.

تسبب مرض متلازمة هتشينسون جيلفورد في قصر قامة كوكسال بابا، حيث تعد من أبرز الحالات الوراثية النادرة والتي تشبه الشيخوخة المبكرة، ما يؤدي إلى قصر القامة وانخفاض الوزن.

وتعد متلازمة هاتشينسون جيلفورد "الشياخ"، أو متلازمة هاتشينسون-جيلفورد، هو اضطراب وراثي نادر جدًا يتسبب في تقدم عمر الأطفال بسرعة، بدءًا من السنتين الأوليين من حياتهم، وفقا لـ mayoclinic.

وتمكن ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق باريس سان جيرمان من قيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022 في قطر لأول مرة منذ 36 عاما.

ونجح راقصو التانجو بقيادة ميسي في الفوز على منتخب فرنسا بركلات الترجيح، في نهائي كأس العالم 2022.