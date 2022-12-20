قوى عاملة الشرقية توفر 753 فرصة عمل في 10 شركات

براتب يصل إلى 4000 جنيه

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، في قبول طلبات راغبي العمل علي 753 وظيفة في 10 شركات برواتب تصل إلى 4000 جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وذلك خلال الشهر الحالي .

وقالت المديرية: إن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بتوفير فرص عمل مناسبة لائقة للشباب، مشيرة إلى أن هذه الفرص وفرتها المديرية.

وأوضحت مدير المديرية، أن الوظائف المطلوب شغلها 500 فرد امن ، السن من 20 إلى 50 سنة ، والراتب 3000 جنيه ، وذلك لشركة بلاك شادو والحراسة ، 10 شارع هاشم الاشقر متفرع من جوزيف تيتو النزهة الجديدة - الشرقية للتواصل تليفون :01147722609/01282679647

أما مستشفى التيسير ، تطلب 50 تمريض ، و5 موظفين أمن ، و10 عمال نظافة ، والمؤهل متوسط وإعدادية ، والسن من 20 إلى 25 سنة ، والراتب 2400 جنيه ، والشركة في مدينة السادات - موقف الحصري الزقازيق - الشرقية ، للتواصل تليفون : 01000738073 .

وأضافت المديرية مديرية، أن شركة الوكيل للامن الغذائي طريق بلبيس السلامة الصحراوي - الشرقية تطلب 25 عمال انتاج من الجنسين ، و2 فني صيانة ، و2 فرد أمن ، و5 فنيين ، وسائق ، المؤهل متوسط ،والسن من 18 إلى 20 سنة، والراتب 2500 جنيه، وللتواصل، تليفون 2751547 .

أما شركة الجبالى فروت - الصالحية الجديدة قطاع ح- الشرقية، تطلب 10 مهندس زراعي ،مؤهل عالي، و25 عاملة تعبئة ، و35 عامل سينور مؤهل متوسط ، الراتب 2400 جنيه ، للتواصل تليفون : 1980969.

وتطلب شركة صناعة وسائل النقل mcv المنطقة الصناعية الأولي- الشرقية، 5 كهربائي، و10 فرد أمن ، و5 دهان ، و6 عمال مخازن ، ويشترط مؤهل متوسط ، خبرة 5 سنوات ، والسن من 18 إلى 30 سنة، الراتب حسب المقابلة، للتواصل تليفون : 01274114557.

أما شركة مصر كافية لصناعة الزجاج 6 أ قطعة 100 المنطقة الصناعية الثالثة - العاشر من رمضان- الشرقية ، تطلب 2 مهندس لحام ، و 3 كيميائي ، ويشترط مؤهل عالي وخبرة سنة ، و2 فني صيانة ميكانيكة، مؤهل متوسط، خبرة من 3 الي 5 سنوات، و6 فني ، و3 سائق كلارك خبرة سنة ، والسن من 22 إلى 30 سنة، والراتب من 2400 إلى 4000 جنيه ، للتواصل تليفون: 0552349925.

وشركة الفراعنة للأدوية ،شارع الجامع حي الزهور - حي أول - الشرقية ، تطلب 3 مندوب مبيعات خارجي، ويشترط مؤهل متوسط ، خبرة 3 سنوات والسن من 25 إلى 35 سنة ، الراتب 2400 جنيه ، والتواصل تليفون : 01221116246.

وقالت المديرية : إن فرص العمل تمتد لتشمل 10 أخصائي تمويل، ويشترط مؤهل عالي من الجنسين، وواحد من ذوي الإعاقة ، والسن من 21 إلى 35 سنة، والراتب يحدد حسب المقابلة ، وذلك لجمعية رجال أعمال الشرقية ، شارع الزهور بجوار بنك مصر - الشرقية ، للتواصل تليفون : 01028217904.

وتطلب شركة سنده للتمويل متناهي الصغر ، 3 أخصائي تمويل ، ويشترط مؤهل عالي السن 30 سنة ، الراتب حسب المقابلة ، والعنوان 77 شارع طلعت حرب أمام كوبري العبور- الشرقية، للتواصل تليفون: 01222868073.

أما شركة جي اس أي للصناعات الكهربائية - المنطقة الصناعية الثالثة بجوار لادا- الشرقية ، تطلب 5 مهندس تصميم كهربي ، 5 مهندس تصميم ميكانيكي، و2 مهندس انتاج ، ويشترط مؤهل عالي من الجنسين ، و3 عامل لحام و10 عمال انتاج ويشترط مؤهل متوسط، والسن من 25 إلى 27 سنة ، والراتب يحدد حسب المقابلة ، للتواصل تليفون : 0552343924/2349925/055

وأكدت المديرية أن المهن التي يتم تعيينها يتم التأمين عليها اجتماعيًا وصحياً، مشيرة إلى أنها تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات الوزارة أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليها شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.