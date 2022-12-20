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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة صادمة.. نوع من الجبن يخفض الكوليسترول وسكر الدم

الكوليسترول
الكوليسترول

 دراسة مفاجئة أظهرت أن تناول 57 جرامًا من جبن جارلسبرغ النرويجي يوميًا يقدم بعض الفوائد الصحية المذهلة.

وفقا لموقع .express.co.uk الجبن بشكل عام لا يمثل خيارًا ذكيًا لمن يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

إلا انه في المقابل أظهرت دراسة أن تناول 57 جرامًا من الجبن النرويجي يوميًا يقدم بعض الفوائد الصحية المذهلة أبرزها خفض الكوليسترول والسكري.

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 بصرف النظر عن مذاقه اللذيذ ، فإن العديد من الألبان مليء أيضًا بالدهون المشبعة ، مما يزيد من المادة الدهنية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 

إن مرضى السكر معرضون بالفعل لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب ، لذا فإن الجبن ليس الخيار الأفضل لهم أيضًا. ومع ذلك ، قد يكون أحد الأنواع استثناءً لقاعدة الكوليسترول هذه ، وفقًا لأبحاث مفاجئة.

امراض القلب الأوعية الدموية الكوليسترول الفوائد الصحية المذهلة

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