خد بالك .. نوع شوكولاتة شهير بالأسواق يحتوي على معدن الرصاص

إذا كنت من محبي الشيكولاته فتعد تلك الدراسة صادمة لك، فقد تم اختبار ألواح الشوكولاتة الداكنة goy-eight ، بما في ذلك العلامات التجارية مثل Lindt ، لتأتي النتيجة بكونهاإيجابية للرصاص والكادميوم.

تنص الدراسة على أنه يجب ألا يتعرض الناس لأكثر من 0.5 ميكروغرام من الرصاص و 4.1 ميكروغرام من الكادميوم في اليوم ومع ذلك ، فإن تلك الأنواع من الشيكولاته تحتوي على ما يصل إلى مرتين ونصف المرة من الرصاص أكثر من الحد الأقصى المقترح ، وتم اختبارها بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف حد الكادميوم.

وتعد أبرز تلك الأنواع من الشيكولاته أبرزها Trader Joe's Dark Chocolate Lover بنسبة 85 بالمائة من الكاكاو.

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من التسمم بالرصاص ، والذي يحدث عندما يتعرض الشخص "لمستويات عالية جدًا" خلال فترة زمنية قصيرة.

ويمكن أن يؤدي التسمم بالرصاص إلى آلام في البطن ، والإمساك ، والتعب ، والصداع ، والتهيج ، وفقدان الشهية ، وفقدان الذاكرة ، ووخز الأطراف.

ويضيف مركز السيطرة على الأمراض أن "الأشخاص الذين يتعرضون لفترة طويلة للرصاص قد يكونون أيضًا عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الكلى وانخفاض الخصوبة".

ويمكن أن يؤدي التعرض للرصاص أيضًا إلى فقر الدم والضعف الجسدي وتلف الكلى والدماغ.

وبالنسبة لألواح الشوكولاتة ، تضيف تقارير المستهلك أنه سيتعين عليك استهلاك كمية كبيرة من الشوكولاتة الداكنة حتى تشكل تهديدًا على الصحة.