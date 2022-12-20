"شكاوى النواب" توافق على اقتراح إنشاء متحف أثري بمنطقة البهنسا بالمنيا

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بشأن إنشاء متحف يضم آثار منطقة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا وترميم المقابر والأضرحة ورفع كفاءة المنطقة الأثرية بالبهنسا بمركز بني مزار.

وفيما يخص إنشاء متحف يضم آثار منطقة البهنسا الأثرية بمحافظه المنيا، تم الموافقة من قبل ممثل الحكومة علي إنشاء جناح وقاعة بالمتحف الآتوني بمحافظه المنيا، يضم آثار منطقة البهنسا وكل المنتج الأثري من العصر الفرعوني وحتى العصر الاسلامي بمنطقه البهنسا، حيث إن المتحف الآتوني بمحافظة المنيا علي مساحة 90 ألف متر مربع منها حوالي 5 آلاف متر مربع للعرض المتحفي.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، على اقتراح ترميم الأضرحة والمقامات بمنطقة البهنسا ورفع كفاءة منطقه البهنسا الأثرية بمركز بني مزار بالمنيا، وأوضح ممثل الحكومة أنه سيتم توفير الاعتماد المالي الخاص بترميم الأضرحة والقباب والمقامات بمنطقه البهنسا، وتم التعاقد مع شركة الوطنية لبدء العمل في ترميم عدد 14 ضريحا بمنطقة البهنسا الأثرية ورفع كفاءتها.

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بأن يتم إحاطة المنطقه الأثرية بالبهنسا بسور على أن تكون منطقة القباء والأضرحة بالبهنسا متحف مفتوح .