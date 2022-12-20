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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض السنة الجديدة.. خصم 3400 جنيه على أحدث جهاز iPad من Apple

وصل جهاز iPad Pro الجديد من آبل Apple بشاشة قياس 11 بوصة إلى أدنى سعر له على الإطلاق في موقع أمازون الأمريكي، مما يعني أنه يمكنك الحصول على الإصدار الأساسي للجهاز المتميز مقابل 699 دولارًا فقط.

 

ووفقا لموقع Engadget التقني ، يعد هذا خصم بقيمة 100 دولار من سعر الهاتف و 40 دولارًا أقل مما كان عليه قبل عروض الجمعة السوداء، أي ستوفر ما يعادل 3400 جنيه مصري تقريبا، وإذا أردت أن تستفيد بهذا العرض يمكنك شراؤه عبر هذا الرابط.

 

مواصفات جهاز iPad Pro 2022

 

تشمل مواصفات وسعر iPad Pro 2022، نقطة البيع الرئيسية التي تحدثت عنها آبل وهي شريحة M2، ووفقا للشركة يعمل iPad Pro 2022 الجديد، بشريحة M2 الأحدث المبنية على وحدة معالجة مركزية ذات 8 نواة والتي ستمنحك أداءً أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 15٪ مقارنة بسابقتها، كما أنه يتميز بوحدة معالجة رسومات ذات 10 نوى وهو ما يكفي ليمنحك أداء رسومات أسرع بنسبة 35٪ .

كما تعمل شريحة M2 الجديدة بـ آيباد برو 2022، بشكل أفضل بكثير من سابقتها عندما يتعلق الأمر بمعالجة مهام التعلم الآلي بشكل أسرع، فهي تحتوي على محرك عصبي أسرع بنسبة 40٪ ونطاق ترددي للذاكرة بنسبة 50٪، مما يمنح آيباد برو 2022 الكثير من القوة للتعامل مع جميع مهام التعلم الآلي بسلاسة.

 

وتمنح شريحة آبل M2 الجديدة جهاز iPad Pro إمكانات إضافية للتعامل مع مهام مثل التصميمات المعمارية والواقعية المعقدة والصور ثلاثية الأبعاد الواقعية وتحرير ملفات الصور التجارية الكبيرة، إلى جانب ممارسة الألعاب فأن معدل الإطارات المرتفع لشريحة M2 قادر على إنتاج تجربة تشبه وحدة التحكم في الألعاب.

 

ويأتي جهاز iPad Pro 2022 بشاشة Liquid Retina XDR، لديها نسبة تباين عالية لتجعلك تستمتع بالأفلام والبرامج التلفزيونية المفضلة لديك بأعلى جودة LCD، كما أنها تأتي في قياسين هما 11 و 12.9 بوصة، تدعم معدل تحديث مرتفع بتردد 120 هرتز، وتبلغ دقتها 2048 × 2732 بكسل.

 

ويضم iPad Pro 2022، كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، موضوعة داخل الإطار في موقع أفقى، تتميز برؤية بزاوية عريضة 122 درجة، كما أنها تعمل مع وضع True Depth لإلغاء قفل iPad باستخدام FaceID، إلى جانب وضع Center Stage، والتي يمكنها أن تظبط صورة المستخدم وسط الشاشة عند استخدام الكاميرا الأمامية.


ويتميز iPad Pro 2022 بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا فائقة الزوايا بدقة 10 ميجابكسل، كما تحتوي على ماسح Lidar الذي يساعدك على التركيز بسرعة على الهدف الرئيسي، سواء كنت تلتقط صورة أو تقوم بتصوير مقطع فيديو، كما يمكنها التركيز بشكل أكبر على على ما تقوم بتصويره.

 

وزود آبل جهاز iPad Pro 2022 الجديد، ببطارية بقوة 10758 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

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