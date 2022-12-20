تعليمات مهمة من حقوق القاهرة لطلاب الماجستير والدكتوراه

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عدد من التعليمات الهامة لطلاب قسمى الماجستير والدكتوراه بشأن طباعة رسائل الماجستير والدكتوراه تتمثل فيما يلى :

١- يتقدم الباحث شخصيًا لعميد الكلية أو وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بطلب طباعة رسالته بمطبعة الكلية.

٢- يؤشر العميد أو وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث على الطلب لمدير المطبعة بالإجراء اللازم.

٣- يرفع مدير المطبعة إلي العميد أو وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث مذكرة بشأن تكلفة طباعة الرسالة ليعتمده إذا وافق عليه.

٤- يحظر حظرًا مطلقًا على الباحث التعامل سوى مع العميد أو وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير المطبعة شخصيًا بشأن طباعة الرسائل.

٥- تتخذ الإجراءات القانونية قبل من يخالف ما ورد بالبنود السابقة.

جامعة القاهرة

تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنظم جامعة القاهرة، اليوم، ضمن احتفالها بعيد العلم السابع عشر، حفلًا فنيًا بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، وغناء لؤي وريهام عبد الحكيم، وبقيادة المايسترو نادر عباسي، والذي يقدم فيها مجموعة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والتي تتسم بالأداء المتميز والذوق الراقي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن جامعة القاهرة ترعى وتحتضن الأوركسترا الرائع وتتوقع أداء يبهر الجماهير بمقطوعات موسيقية تجمع بين روح الشرق والهارموني العالمي في منظومة موسيقية تحلق بالذوق الفني نحو قمم الطرب وتعانق الموسيقى الكونية.

ويتضمن الحفل الفني، الذي سيشهده رئيس جامعة القاهرة وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجامعات المصرية السابقين والحاليين، وطلاب الجامعة، فقرات غنائية وموسيقية من ألحان الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بعنوان "سيمفونية عبد الوهاب"، من بينها، أنا لك على طول، عشانك يا قمر، أهواك، وصفولي الصبر، يا مسافر وحدك، يادي النعيم، دعاء الشرق، عاشق الروح، أبجد هوز، عزيزة، وغيرها.