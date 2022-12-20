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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 937  شاحنة و 33 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 433 شاحنة  و 13 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 504 شاحنة  و 20 سيارة  . 

حيث غادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين  دليلة والحرية  بينما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث وهي دليلة و الحرية و بوسيدون اكسبريس  وغادرت  السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس كما تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة 300 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة . 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1310 راكب بموانيها .

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