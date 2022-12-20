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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قوافل ستر وعافية 14 و 15 لدعم أهالينا بالأقصر

صدى البلد

في  إطار التحالف الوطني بدعم أهالينا في مركز إسنا ضمن مبادرة ستر وعافية المنظمة والمتواجدة في مختلف المحافظات بالجمهورية وتخدم قوافل ستر وعافية 14 و 15 أهالي ثلاث قرى في محافظة الأقصر وتقدم خدماتها ودعمها لأكثر من 35,000 مواطن مستحق ومستفيد بالقوافل المنظمة على مدار يومين؛ ويعمل في القوافل اكثر من 2000 متطوع وموظف يشاركون في تقديم قوافل ستر وعافية 14و 15  وقدمت القوافل بطاطين وكراتين بها مواد غذائية ولحوم.

، وفي تقرير عرضته قناة إكسترا نيوز الإخبارية أوضح فيه أن القوافل ضمت الكشف والفحوصات الطبيه والعلاج للمستفيدين كما شملت قوافل 14 و 15 تقديم الفحوصات الطبية للنظر وتجهيز وتسليم نظارات طبية للمستفيدين كما تحتوي قوافل ستر وعافية على حملات للتوعية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي.

وتضم القوافل أنشطة لكيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة؛ كما قدمت التمكين الاقتصادي والتمويل  في بعض المشروعات لأحد الجوانب الرئيسية للقوافل؛ كما قدمت معرضا للملابس بأسعار مخفضة في أحد مجالات الدعم المستفيدين للقوافل بالأقصر.

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