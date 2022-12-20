وزير خارجية السعودية: المملكة تقف جنبا إلى جنب مع العراق

لاستعادة مكانته والنهوض به ..

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وقوف المملكة جنبا إلى جنب مع العراق لاستعادة مكانته والنهوض به حيث تدعم تطلعات الشعب العراقي الشقيق.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: رخاء العراق يؤثر إيجابيا في استقرار المنطقة كلها.. ونرغب في استمرار مسيرة التعاون مع العراق من خلال شراكات فعلية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: السعودية تؤكد رفضها التام لأي اعتداء على أي شبر من أرض العراق وتؤكد وقوفها صفا واحدا مع أشقائها في العراق في محاربة الإرهاب والتطرف

وتابع وزير الخارجية السعودي: رؤية السعودية تهدف إلى خير بلدان المنطقة ونعمل على تسريع العمل المشترك مع العراق تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي.

واستطرد وزير الخارجية السعودي: السعودية تدعم مبادرات التنمية في العراق وستواصل العمل لدفع استثمارات جديدة فيه.



وأردف وزير الخارجية السعودي: السعودية تؤكد رفضها التام لأي اعتداء على أي شبر من أرض العراق ، وتؤكد وقوفها صفا واحدا مع أشقائها في العراق في محاربة الإرهاب والتطرف.