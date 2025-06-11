التحريات في التعدي على صغير السلام: من ذوي الهمم والمتهم استغله واستدرجه

كشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة ملابسات هتك عرض صاحب سوبر ماركت لـ صغير في منطقة السلام.

حيث أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى أن المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة وقام المتهم باستغلال ظروفه واستدرجه إلى داخل المحل وقام بالاعتداء عليه.

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على صاحب سوبر ماركت في منطقة السلام، في اتهامه بهتك عرض صبي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل، يفيد بتعرض نجلهم لحادث اعتداء جنـ.ــسي داخل محل تجاري بالمنطقة، على الفور، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.