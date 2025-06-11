ضبط 35 ألف عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر في حملات بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، بالاشتراك مع مباحث التموين وفرع هيئة الدواء المصرية، من ضبط 35 ألف عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر، داخل مخزن غير مرخص بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا.

جهود حملات رقابية

جاء ذلك بناءً على تعليمات المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والأسواق، وكذلك جميع الأنشطة التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وجود أي مخالفات.

وعليه تم تشكيل حملة مكونة من ناصر العفيفي، مدير شئون التموين والقائم بأعمال مدير المديرية، وأحمد ورد، مدير إدارة الرقابة التموينية، وأحمد عبد الله، وبلال أبو اليزيد، المفتشون بإدارة الرقابة، وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وفرع هيئة الدواء المصرية.

ضبط أدوية مغشوشة

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص وبداخله أدوية بشرية بلغت 35 ألف عبوة، عبارة عن 27489 عبوة أدوية بشريه مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير، و6745 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية، و1150 فوارغ العبوات الكرتون الخارجي للأدوية.

سقوط ماكينات

كما تم ضبط ماكينة تغيير بيانات تعمل بسير كهربائي، وكذلك جهاز videojet بمنطقة الاستاد ثاني طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات وضبط المسئول عن المخزن، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.