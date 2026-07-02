كيف تكتشف الإصابة بسرطان البروستاتا مبكرا

يلعب الاكتشاف المبكر لسرطان البروستاتا دور كبير الحفاظ على خصوبة الرجال والوقاية من مضاعفاته الخطيرة.

ووفقا لموقع NHS يبدأ سرطان البروستاتا عادةً بالنمو في الجزء الخارجي من البروستاتا وهذا يعني أنه لا يضغط على الإحليل (الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى القضيب) ولا يسبب أعراضًا، إلا بعد أن ينمو السرطان أو ينتشر.

إذا حدث هذا، فقد يتسبب في تغييرات في طريقة التبول، مثل:

صعوبة بدء التبول أو بذل جهد كبير للتبول

ضعف تدفق البول

التبول “توقف ابدأ”

الحاجة إلى التبول بشكل عاجل أو متكرر، أو كليهما

الشعور بالحاجة إلى التبول بعد الانتهاء مباشرة

التبول أثناء الليل

ضعف الانتصاب (عدم القدرة على الحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه)

وجود دم في البول أو السائل المنوي

ألم أسفل الظهر وفقدان الوزن دون محاولة (قد تكون هذه أعراضًا لسرطان البروستاتا المتقدم)