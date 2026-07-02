فاكهة صيفية تحمي من الضغط المرتفع والسرطان.. تعرف عليها

يعد الشمام من أرخص الفواكه المنتشرة خلال فصل الصيف ويمتلك قدرة كبيرة على ترطيب الجسم .. فما تأثيره على الصحة؟!

ووفقا لموقع webmd نكشف لكم أهم فوائد الشمام للضغط المرتفع والسرطان.

يُساعد الشمام على خفض ضغط الدم فالألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي الموجودة فيه عناصر غذائية مهمة لصحة القلة

يُساعد البوتاسيوم على خفض ضغط الدم المرتفع، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب كما تُساعد الألياف على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وتُساهم في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي.

قلل من خطر إصابتك بالسرطان فالألياف الموجودة في الشمام تساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشمام، والتي تحارب الالتهابات وتقلل الإجهاد التأكسدي، تساعد أيضاً على تقليل خطر الإصابة بالسرطان