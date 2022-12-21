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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيد رجع من الموت| الحقيقة الكاملة لعودة شاب إلى الحياة أثناء جنازته بالشرقية

الشاب العائد إلى
الشاب العائد إلى الحياة

بسبب الاقتناع بوجود جن أو مس، نجح أحد الدجّالين في إقناع أسرة بسيطة بإحدي قري محافظة الشرقية بأن نجلهم يعاني من المس ولابد من تغسيله وتكفينه وأن تتم إشاعة خبر وفاته بجميع أنحاء القرية حتى يعود طبيعيًا مرة أخرى.

أسرة تتبع دجّالاً للإعلان عن وفاة نجلها

ولم تتأخر الأسرة لحظة واحدة في تلبية طلب الدجّال وعلى الفور قاموا بتغسيل نجلهم وإذاعة خبر وفاته بجميع مساجد القرية ليهرع الجميع الى منزل الأسرة للمشاركة في مراسم تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد على فقدان الشاب الصغير والذي مازال في عمر الزهور.

الحقوا "السيد" مات، تلك كانت الكلمات المتداولة بين أهالي القرية والذين كانوا في حالة من الصدمة والتي سيطرت على الجميع خاصة أن الشاب بالكاد بلغ من العمر 18 سنة وبدأ الجميع في التجمع أمام منزل الأسرة، للاستعداد لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير وبعد ساعات من الانتظار فوجئ الجميع بخبر عودة الشاب المتوفى إلى الحياة ليتم الإسراع به وعرضه علي أحد الأطباء بمحافظة الإسماعيلية وطبيب آخر بمحافظة الشرقية ليؤكد لهم الجميع أن الشاب بخير وفي أتم صحة.

حقيقة عودة الشاب من الموت

انتشر خبر عودة الشاب من الموت الى الحياة انتشار النار في الهشيم وسط تعليقات ساخرة وأخرى متعجبة من هذا الموقف وربط بعضهم ذلك بقدرة الله عز وجل فيما لم يقف الدكتور إبراهيم الهربيطي موقف المتفرج والذي بدوره قام بنشر منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه أنه قام بفحص الشاب السيد حسن سلامة العبادلي.

مشيراً إلى أن الشاب حضر إلى عيادته بقرية بحر البقر ، في الساعة الثامنة من مساء أمس الأربعاء، وسط تجمع كبير من الأهالي، وحين سألهم عن سبب هذا التجمهر أخبروه أن الشاب كان قد توفي قبل ساعات وأنهم حضروا للتأكد مما إذا كان الشاب قد توفي بالفعل وعاد إلى الحياة مرة أخرى أم لا.

وأوضح الطبيب قائلاً: "ياريت نبطل هري بقي وكلام الخرافات ده وياريت الناس كدا ردا على الفيديو اللي عمله الأستاذ عن حالة الوفاة التي أثارت الجدل في  بحر البقر ونيابة عن الأطباء الذين ادعي المذكور أنه ذهب إليهم وقالوا إنه متوفي هو ذكر أنه راح لـ 3 دكاتره من القنطرة والإسماعيلية وقالوا إنه متوفى.

وتابع الطبيب: أولا طبيًا الكلام ده كذب وتدليس لأنه مستحيل حدوثه شكلًا وموضوعًا .. ومين قال إننا بنعتمد نبض القلب في تقرير الوفاة.. فيه أكتر من علامة مؤكدة للوفاة غير كده خالص.

وأضاف الطبيب: ليه راح القنطرة وإسماعيلية وهو علي حد وصفه ميت والمفروض حنستنجد بأقرب دكتور عشان نشوفه عايش ولا ميت.. يعني كلام غير صحيح.

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وتابع الطبيب: ثالثًا وده الأهم أنه كان عندي بالليل الساعة 8 مساء وكان بصحة جيدة وزي الفل وأنا سألت مرافقيه بنفسي وقلت لهم مين الدكتور اللي قال إنه مات.. قالوا مرحناش لدكاترة خالص وإن ده كان قرارهم وأنه شغل جن وشعوذة ودجل.

واختتم قائلًا: أظن عيب نكدب عشان نعمل شو إعلامي حتي الكذب واضح تمامًا.. مكنتش حابب أتكلم في هذا الأمر ونزلت منشور وحذفته لكن صراحة كلامكم استفزني وكان لازم أرد نيابة عن زملائي الذين أتهموا زورًا وكذبًا.

وعلي جانب آخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان (القصة الكاملة لشاب الشرقية العائد من الموت) .

 بالفحص تم تحديد المعنى بالخبر (عامل نجارة سن 18- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) تم استدعاؤه وأهليته وبسؤالهم أقروا أن المذكور (يعاني من مرض نفسى منذ عام) وقيامهم بالتردّد على عدد من الأطباء إلا أنه لم يتماثل للشفاء ، فقاموا باللجوء لأحد الأشخاص والذي اقترح عليهم دخول المريض أحد المقابر وتكفينه وإعلان خبر وفاته بزعم أن ذلك سيساعد على شفائه.

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