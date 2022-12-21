هل صلاة الشروق هي الضحى وما الفرق بينهما؟

هل صلاة الضحى هي الشروق؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، موضحة، أنه صلاة الضحى هى صلاة الشروق.

وأشارت الى أنه ثيل عن صلاة الضحى أنها صلاة الأوابين، والتى تبدأ بعد شروق الشمس بثلث ساعة وحتى قبل أذان الظهر بقليل وتكون بركعتين وحتى ثمانى ركعات ويمكن ان تكون 12 ركعة .



الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى



في حديث النبي: "من صلى الفجرَ في جماعةٍ، ثم قعد يَذكُرُ اللهَ عزّ وجل حتى تطلعَ الشمسُ، ثمّ صلى ركعتين؛ كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعمرةٍ قال: قال رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - : تامَّةٍ تامَّةٍ" إذن هنا يكمن الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى فهي كصلاة الضحى لكن الفرق، الشروق: أن تصلي الفجر في جماعة وتظل في مجلسك تذكر الله حتى تطلع الشمس ثمّ تصلي ركعتا الشروق، وهي أفضل من أن تصلي الضحى حين يشتدّ وقوف الشمس.



الحكمة من صلاة الضحى

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة تنقسم إلى فرائض ونوافل، والفرائض هى الـ5 صلوات المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم ((خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة)) أما النوافل إن فعلها الإنسان أثاب عليهما وإذا لم يفعلهم لم يكن عليه شيء.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «ما الحكمة من صلاة الضحى؟»، أن النوافل درجات فهناك من يكون أثوب من الآخر، وصلاة الضحى من النوافل والسنن المؤكدات التى كان يواظب عليها النبي ولن يتركها النبي فى حضر أو سفر مثل الوتر وسنة الصبح وسنة الجمعة.

وأشار إلى أن الحكمة من هذه الصلاة جاءت فى الحديث الشريف، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ: فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ. وَيُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى)) والسلامى هى مفاصل الجسد.



وأوضح أن صلاة ركعتى الضحى تدل على شكر النعم المتعددة المختلفة، فمن صلى ركعتى الضحى يكون أثنى شكر يومه وليلته.

الفرق بين صلاة الضحى والشروق



يُفرّق بين صلاتي الشُّروق والضُحى؛ بأنّ المُعتاد على أداء صلاة الضُحى؛ فيؤديها ما بين ارتفاع الشّمس إلى وقت زوالها، فصلاة الشُروق هي صلاة الضُحى إن كانت في وقتٍ مُبكّرٍ، وأفضل الأوقات لأداء صلاة الضُحى؛ عند شدّة الضُحى، صلاة الشُروق اسمٌ لصلاة الضُحى، وقال أهل التفسير إنّ صلاة الضُحى هي صلاة الشُّروق التي ذكرها الله -تعالى- في قَوْله: (يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ)، وتجدر الإشارة إلى أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- نَدَب أداء صلاة الشُّروق، تدلّ على ذلك الأحاديث التي حثّ فيها على الجلوس في المسجد بعد الانتهاء من صلاة الفَجْر حتى طلوع الشّمس، كما ورد أنّه كان يُصلّي صلاة الضُحى في وقتَين مختلفَين؛ الأوّل: عند شُروق الشّمس، والثاني: عند انبساط الشمس ومَيْلها إلى رُبع السّماء.