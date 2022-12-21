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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل صاحبه.. محاكمة مجرم دار السلام

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم  محاكمة المتهم بقتل صديقه في دار السلام.

يصدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد راشد وسالي الصعيدي، وأمانة سر مجدي شكري.

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وجاء في أمر إحالة القضية 4084 لسنة 2022 دار السلام، أن المتهم عبد الرحمن.ط، قتل عمدًا المجني عليه محمد.ع، بغير سبق إصرار أو ترصد وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تعدي بالأيدي فقرر المتهم الخلاص منه فأعمل سلاحه بجسد المجني عليه قاصدًا قتله فأحدث الإصابات التي أودت بحياته، كما أحرز سلاح أبيض مطواة بغير الضرورة المهنية أو الحرفية.

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من جهة أخرى، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة محاكمة حمزة زوبع و16 متهمًا آخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيضًا تمويل الجماعات الإرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان لـ جلسة 21 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

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