أخبار الفن.. أول تعليق من سعد لمجرد على أزمة حفله في مصر.. وتفاصيل الجزء الثاني من مسلسل غرفة 207

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية.

أعلنت هيئة محلفين في محاكمة أمريكية ادانة المنتج هارفي واينستين، بـ3 جرائم جنسية من أصل 7 جرائم.



علق الفنان المغربي سعد لمجرد لأول مرة على إحيائه حفلا في مصر ضمن احتفالات رأس السنة، في مدينة شرم الشيخ، يوم 29 ديسمبر الجاري.

ظهرت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، لأول مرة في فيديو لها عبر انستجرام، للتعليق على القبض عليها والتحقيق معها في قضية غسيل أموال.

تعد الفنانة التونسية يسرا المسعودى إحدى النجمات اللاتى قدمن أنفسهن بقوة على الساحة الفنية، وتحديدا من خلال الأعمال المصرية حيث كان من بين أعمالها مسلسل “القاهرة كابول” والذى لقى إعجاب الجمهور عند عرضه، حيث أثارت من خلاله حالة من الجدل الواسع بسبب دورها الجريء، والذى تناقش فيه قضية “جهاد النكاح” وهو الأمر الذى تسبب فى انتقادات عنيفه ضدها إلا أنها بعد فترة من النجاحات قررت الابتعاد عن الساحة بشكل مفاجئ.

تسببت نهاية الجزء الأول من مسلسل غرفة 207 في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانطلاق التكهنات حول تفسير الأحداث خاصة مع إعلان صناع العمل أن هذه الحلقات الـ 10 لها تكملة.

كشف الفنان محمد شاهين تفاصيل حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية وتركيب دعامتين إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

كشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي عن بوستر الدورة المقبلة لعام 2023، المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 26 فبراير 2023، في نسخته الـ 73.