أخبار الفن.. أول تعليق من سعد لمجرد على أزمة حفله في مصر.. وتفاصيل الجزء الثاني من مسلسل غرفة 207

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية.
استخدم نفوذه.. إدانة منتج أمريكي شهير في جرائم أخلاقية
أعلنت هيئة محلفين في محاكمة أمريكية ادانة المنتج هارفي واينستين، بـ3 جرائم جنسية من أصل 7 جرائم.
أول تعليق من سعد لمجرد على أزمة حفله في مصر| فيديو
علق الفنان المغربي سعد لمجرد لأول مرة على إحيائه حفلا في مصر ضمن احتفالات رأس السنة، في مدينة شرم الشيخ، يوم 29 ديسمبر الجاري.
حقي هيرجع وضميري مرتاح.. أول تعليق من ستيفاني صليبا بعد إطلاق سراحها
ظهرت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، لأول مرة في فيديو لها عبر انستجرام، للتعليق على القبض عليها والتحقيق معها في قضية غسيل أموال.
يسرا المسعودي: أسرتي سر ابتعادي عن التمثيل.. والكوميديا قادتني إلى مندوب مبيعات|حوار
تعد الفنانة التونسية يسرا المسعودى إحدى النجمات اللاتى قدمن أنفسهن بقوة على الساحة الفنية، وتحديدا من خلال الأعمال المصرية حيث كان من بين أعمالها مسلسل “القاهرة كابول” والذى لقى إعجاب الجمهور عند عرضه، حيث أثارت من خلاله حالة من الجدل الواسع بسبب دورها الجريء، والذى تناقش فيه قضية “جهاد النكاح” وهو الأمر الذى تسبب فى انتقادات عنيفه ضدها إلا أنها بعد فترة من النجاحات قررت الابتعاد عن الساحة بشكل مفاجئ.
تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل غرفة 207.. خاص
تسببت نهاية الجزء الأول من مسلسل غرفة 207 في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانطلاق التكهنات حول تفسير الأحداث خاصة مع إعلان صناع العمل أن هذه الحلقات الـ 10 لها تكملة.
تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد شاهين بعد تعرضه لأزمة قلبية|خاص
كشف الفنان محمد شاهين تفاصيل حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية وتركيب دعامتين إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
الكشف عن بوستر مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2023
كشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي عن بوستر الدورة المقبلة لعام 2023، المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 26 فبراير 2023، في نسخته الـ 73.